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9 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 00:02, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 00:05
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9 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD tarafından düzenlenen ''Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni''ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını, Eskişehir'de de CHP İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.00-12.00/Eskişehir/14.00-15.00-16.00-17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenecek "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

(TBMM/14.00/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerikan - Türk İş Konseyi (ATC) 39. Yıllık Toplantısı'na katılacak, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Washington)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapacak, ardından soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara(14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek.

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü grekoromen stil eleme müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakaları yapılacak. 1461 Trabzon FK-Ankaraspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor, Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK maçları oynanacak.

(Trabzon/Iğdır/15.30/İzmir/Erzincan/20.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

(Mersin/18.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.

(Muğla/17.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı ilk maçlarında; Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Giresun/14.00/İstanbul/16.00)

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