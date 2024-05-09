Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da

TCMB, yaklaşık 1 yılda enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye taşırken ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeledeki kararlılığını da ortaya koydu. 2023'ün ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 279 puanaı gördü. Buna, kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı da eklendi ve yatırımcı bakışı değişti.

GÖZLER 19 TEMMUZ'DA MOODY'S'TE

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's de ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Analistler, cari açığın düşüşü, enflasyonda düşüş sürecinin hızlanması gibi gelişmelerle 19 Temmuz'daki Moody's değerlendirmesinden de not artışı gelebileceğini ifade ediyor.

BORSA TARİHİ ZİRVESİNDE

Ekonomiye ilişkin pozitif gelişmeler borsaya da olumlu yansıyor. Nisanda yüzde 3,59 ile en yüksek reel getiri sağlayan BİST100 endeksi, bu hafta 10 bin 383,25 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST100 endeksi, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 13,6 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

S&P NOT ARTIŞI İÇİN REZERVE BAKACAK

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin gelecek dönemdeki muhtemel not artışı hakkında değerlendirmede bulundu. Gill, "Bir not artışı daha olması için Türkiye'nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz. Dolar/TL'de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz" dedi.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKIYOR

Uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin gri listeden çıkması için rapor hazırlığında. 2021 Ekim'de Türkiye'yi gri listeye alan kuruluş, 2024 şubat ayında ise Türkiye'ye ilişkin yeni değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti. Rapor hazırlığını sürdüren FATF, kararını netleştirmeden önce Türk yetkililerle görüşüyor. Türkiye'nin gri listeden çıkması yatırımların artışına katkı sağlayacak, TL varlıkları güçlendirecek, TL'ye değer kazandıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı sonunda yaptığı açıklamada, gri listeden çıkma sürecinin haziranda tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı. Daha önce de, Türkiye'nin gri listeye alınması, stratejik eksiklik olarak değerlendirilmişti. FATF'ın gri listesinde 20 ülke daha var.

HER ŞEY TEK HANE İÇİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından alım gücü ve vergi adaleti ile ilgili açıklama yaptı. Enflasyonda tek haneyi programın hedefi olarak belirlediklerini söyleyen Şimşek fiyat istirarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışının mümkün olmadığını dile getirdi. Vergide adalet için asgari ücreti vergi dışı bıraktıklarını, gelir vergisinde alt dilimi düşürüp üst dilimi yükselttiklerini, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirlediklerini söyleyen Şimşek, vatandaşın alım gücünü artırmak için düzenlemelere devam edeceklerini de bildirdi.