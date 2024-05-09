Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı

Merkez Bankası'nın belirleyeceği bilanço oranlarına göre verdiği kredi az olan bankalara bu sınır uygulanmayacak.

Merkez Bankası, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı.

Menkul kıymet tesisi, bankaların döviz cinsinden yükümlülüklerini azaltmak ve Türk lirasının değerini korumak için uygulanmaya başlamıştı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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