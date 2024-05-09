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Bakan Bolat: İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, martta 51,6 olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin nisanda 52,3'e yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, "İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi, ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 07:49, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 07:35
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Bakan Bolat: İhracat İklimi Endeksi son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Bakan Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirdi.

Martta 51,6 olan endeksin nisanda 52,3'e yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktığına işaret eden Bolat, "İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi, ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti. Nisan ayında önemli ihracat pazarlarımızın çoğunluğunda üretim artarken, veriler Almanya ve Fransa'da ekonomik daralmanın sona yaklaştığı yönünde sinyal verdi." ifadelerini kullandı.

Bolat, 2023 itibarıyla, toplam ihracat hacminin yüzde 47'sini oluşturan en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği 8 ekonominin nisanda genişleme kaydettiğini belirtti.

Birleşik Krallık ve İspanya'nın üretiminde güçlü artışlar görüldüğünü bildiren Bolat, "ABD, Rusya ve İtalya'da ekonomik aktivite artış eğilimini sürdürdü. Suudi Arabistan, Hindistan, Brezilya ve Endonezya'daki güçlü talep koşulları dikkat çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel ticarette payımızı artırmayı amaçlıyoruz"

Bakan Bolat, ihracatın 2024'ün ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara yükseldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, katma değeri yüksek ürün ve pazar çeşitlendirmesine yönelik hayata geçirdiğimiz politika ve stratejilerle küresel ekonomi ve ticaretindeki payımızı artırmaya amaçlıyoruz. Dış talep koşullarındaki iyileşmelerden en iyi şekilde faydalanarak ihracat hedeflerimize ulaşmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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