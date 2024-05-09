Biden'dan İsrail'e uyarı: Refah'a girerse silah göndermeyi durduracağım

7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Biden'dan İsrail'e uyarı: Refah'a girerse silah göndermeyi durduracağım

Ateşkes görüşmeleri devam ederken İsrail'in Refah'a saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 08:30, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 08:31
Yazdır
Biden'dan İsrail'e uyarı: Refah'a girerse silah göndermeyi durduracağım

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber