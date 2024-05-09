İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 09:07, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 09:08
Yazdır
İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediğini söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan yoğun hava saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

Hedef alınan evlerin "Davud", "Yasin", "Ebu Hivar" ve "Nasır" ailelerine ait olduğunu anlatan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterler ve tankların Zeytun Mahallesi'ndeki çeşitli bölgelere yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Zeytun'daki 8. Cadde ile Musallabe bölgesine baskın yaptığını, bazı birliklerin de Tel el-Heva Mahallesi'ne yöneldiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerinden yüzlerce Filistinlinin Gazze kentinin kuzeyine doğru yerinden edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber