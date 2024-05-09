Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız

Yeni seçilmiş bazı belediyeler, CHP'li yöneticilerin akraba kayırmacılığı ile gündeme geldi. Özgür Özel devreye girdi, kayıma ile gündeme gelen belediyeler aranarak isimler istifa ettirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeninin ve CHP milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'nın Balıkesir'deki atamalarının geri çekilmesi bunlar arasında.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kayınbiraderini ve bacanağını, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kız kardeşinin oğlunu başkan yardımcısı olarak atamıştı. Bu başkanlara da "Atamaları geri alın" diye haber verildi.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ'

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, "Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız" dedi.

Özel'in yanıtı şöyle:

"Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AKP'nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız."

Özel, talimat verdiklerini de anlatarak şöyle konuştu:

"Hatta 'Alarma geçin' dedim. WhatsApp grupları var başkanlara ait. 'Oraya yazın' dedim, 'Genel başkan bizzat takip ediyor, bu işlere sakın kalkışılmasın' diye."