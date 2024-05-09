Köprüden uçtu, arabayla park halindeki kamyonun damperine düştü

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Yusuf Ç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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