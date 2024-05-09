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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kaybederek 10.206,27 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 13:28, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 13:23
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,48 puan azalışla 10.206,27 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 43,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,00 ile spor oldu.

Öte yandan Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin netleşmesi beklenmeye devam ediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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