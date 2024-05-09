Brent petrolün varil fiyatı 83,85 dolar

7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
KOBİ'lere Özel 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
Bakan Tekin: Kademeli bir geçiş öngörüyoruz
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
AK Parti, Özgür Özel'in ekonomi taleplerini listeye aldı!
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Öğretmene yönelik şiddetin cezai yaptırımlarına yasal düzenleme
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Dehşete düşüren olay sonrası öğretmenler iş bırakıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 83,85 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,85 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 10:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:13
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 83,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 83,85 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.

Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalında adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

Devam eden müzakerelere Katar, ABD ve Hamas heyetlerinin katıldığına işaret edilen haberde, İsrail heyetinin ise müzakerelerde olduğuna dair bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, önceki gün de Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,48 ile 86,58 dolar aralığının direnç, 82,38 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber