Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?

Sosyal medya hesabından eleştirilerini dile getiren Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilikle ilgili tutumunu popülizm olarak nitelendirdi.

40 yaşında emekliliğin dünyanın neresinde olduğunu soran Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

' Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır'

"1- Seçimler bitti 4 yıl seçim yok.

Sn Özgür Özel'e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm!

Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?

40 yaşında emekliliği savunanlar emekliye tatmin edici bir zamdan nasıl bahsedebiliyorlar

2- Alman emeklisi şu kadar maaş alıyor, bu kadar imkanları var diyorsunuz. Alman emeklisinin kaç yaşında emekli olduğunu söyleyebiliyor musunuz?

Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!

3- Çalışan/emekli oranı 3-4 çalışana bir emekli olması gerekirken biz neredeyse bir çalışana bir emekli noktasında gidiyoruz.

Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır."