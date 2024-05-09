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Altının gramı 2 bin 400 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 400 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 10:26, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 10:26
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Altının gramı 2 bin 400 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 2 bin 395 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının saat 10.30 itibarıyla 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 primle 2 bin 314 dolardan işlem görüyor.

ABD'de dün de sakin olan makroekonomik veri takvimi yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımının devam etmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerinde temkinli olmayı sürdürüyor.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyede kalması gerekeceğinin sinyalini verdi.

Dezenflasyonda bu yıl ilerleme sağlanamadığına işaret eden Collins, enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizlerin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini mevcut seviyesinde tutmanın muhtemel olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle faiz indirimine gideceğini öngörerek, Fed'in ilk faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin bu sene enflasyonun dirençli olduğu yönünde sinyaller verdiğini vurgulayan analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının soğuduğunu işaret etmesine karşın yatırımcıların hafta başından bu yana temkinli davrandığını bildirdi.

Bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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