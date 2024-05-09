Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Corendon Havayolları'nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak burun üzerine iniş yaptı.

Yolcular uçaktan tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı. Olayına ardından pistte hasar oluştuğu ifade edildi.

Öte yandan bir pisti bulunan Alanya Gazipaşa Havaalanı'nında kalkış için yolcu alımını tamamlayan Türk Hava Yolları'nın #TK2593 Gazipaşa - İstanbul uçuşu kaza nedeniyle beklemeye alındı.

Ayrıca Gazipaşa'ya doğru gelen bir başka Corendon seferi olan #CD431 Amsterdam - Gazipaşa ve Pobeda'nın #DP835 Moskova - Gazipaşa uçuşlarının başka havalimanlarına yönlendirileceği belirtiliyor.