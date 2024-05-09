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Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

20 bin atama müjdesinin ardından, yeni mülakat sisteminin taslağı ortaya çıktı. Buna göre adaylar 14 haftalık konudan sorumlu olacak. Mülakatlar kamera kaydına alınacak ve 45 dakika sürecek. Öğretmen adaylarına birer kod verilecek ve heyet tarafından kimlikleri bilinmeyecek. Ayrıca adaylar salondan çıkmadan puanını öğrenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 12:33, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 13:19
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Yeni mülakat sistemi taslağı ortaya çıktı! İşte tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını açıkladı.

KİMLİK YERİNE KOD!

Bu gelişmenin ardından gözler mülakat sisteminde yapılan hazırlıklara çevrildi. HaberTürk'ün edindiği bilgiye göre; her adaya isim olarak bir 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Yüz yüze 45 dakika yapılacak olan sözlü sınav, kamera ile kayıt altına alınacak.

KONULAR ÖNCEDEN VERİLECEK

Öte yandan öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

PUANINI, ODADAN ÇIKMADAN ÖĞRENEBİLECEK

Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.

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