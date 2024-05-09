Emeklı iken belediye başkan yardımcısı atanan/görevlendirilenlerin emekli maaşları kesilir mi?

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca büyükşehir belediyeleri hariç olmak üzere il, ilçe ve belde belediyelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi belediye başkan yardımcısı görev yapabilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ise, norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, belediyelerde hem devlet memuru statüsünde hem de belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilmek suretiyle iki şekilde belediye başkan yardımcısı görev yapabilmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,

k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,

Hakkında uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre; emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmek suretiyle belediyelerin kadro, pozisyon veya görevlerinde çalıştırılabilmektedir. Dördüncü fıkrasında ise mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlara ikinci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede; emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi belediye başkan yardımcısı atanması gerekse de belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı görevlendirilmesi mümkündür. Ancak memur olarak atanan belediye başkan yardımcılarının emeklilik ya da yaşlılık aylıkları kesilecek, meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları ise bu maaşlarını almaya devam edecektir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, memur belediye başkanları 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında olduğundan yaş haddi 65 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle 65 yaşından büyük olanların bu kadrolara atanması mümkün değildir. Meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ise sigortalı olma zorunluluğu bulunmadığından 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında sigortalı olmak istemedikleri sürece yaş şartı aranmayacaktır. Bu kişilerin 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olmak istemeleri halinde sosyal güvenlik destek primine tabi tutulması gerekmektedir.