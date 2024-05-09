Ali Yalçın: Kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz

ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Özgür Özel, ataması yapılmayan öğretmenlerle miting yapacak
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı tutuklandı
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
24 bin hakim ve savcı 'kadına şiddet' alanında eğitilecek
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM'de
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Doğalgaz ve elektrikte gelire göre tarife dönemi geliyor
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı acil olarak caydırıcı nitelikte yasal düzenleme beklediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 13:59, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 13:56
Yazdır
Ali Yalçın: Kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz

Eğitim-Bir-Sen üyesi eğitim çalışanları, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için TBMM'nin yanındaki Meclis Parkı'nda bir araya geldi.

Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, eğitim camiasının Oktugan'ın katledilmesiyle sarsıldığını belirterek, Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim çalışanlarına başsağlığı diledi.

Öğretmenlerin daha önce uğradığı şiddet olaylarını anımsatan Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit olmaktan çıktığını ve yaygın toplumsal sorun haline geldiğini savundu.

- "Bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalındı"

Yalçın, şiddetin, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaştığını ileri sürerek, "Bu şiddet eylemlerindeki artışta, şiddete başvuran kişilerin 'Yaptığım yanıma kar kalıyor' inancının büyük rolü var. Eğitimciler olarak, daha iyi bir eğitim için daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken bugün bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kalışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun ana sebebi, şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalınmasıdır." diye konuştu.

Bugün yaşanan acıların, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucu olduğunu anlatan Yalçın, yarın yaşanması istenmeyen acıların da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmaması temennisinde bulundu.

Yalçın, eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkati çekip çözüm önerileri sundukları her durumda karşılaştıkları yetersiz tutumun, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmediğini dile getirdi.

Şiddet olaylarına acil ve köklü çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk ve anayasada ifadesini bulan yaşam hakkı ilkesi çerçevesinde, kasıtlı ve hukuksuz şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemek, devletin yükümlülüğüdür. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari koşulları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunun altını özenle ve önemle çiziyorum. Eğitim çalışanları, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir."

Eğitim-Bir-Sen olarak, yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklayan Yalçın, bunun yanı sıra TBMM'ye sunmak üzere bir hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber