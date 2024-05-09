'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarının "kesinlikle hayal ürünü" olduğunu, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak aldıkları kararın arkasında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."