Gazipaşa Havalimanındaki uçak arızası diğer yolcuları vurdu

Edinilen bilgiye göre, saat 10.40'ta Almanya'nın Köln kendinden gelen ve 188 yolcu ile 8 mürettebatın bulunduğu Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Gazipaşa-Alanya Havalimanına inişinin hemen sonrasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Lastik ve cantı hasar gören uçak ise bakım için aprona alındı.

"Antalya'ya gitmek için otobüs bekliyoruz"

Havalimanında gün içinde yapılacak iç ve dış hatlara ait toplam 12 uçuşun iptal edilmesinin ardından uçakların kalkışı da iptal olan diğer tarifeli uçak seferlerinin yolcuları da beklemeye alındı. Uçak seferlerinin iptal edildiği anonsunun ardından beklemeye başlayan yolcular kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini ileri sürdü. Yolcular, "Pistte bir uçakta arıza olmuş. Ondan dolayı uçakları iptal ettiler. Böyle bekliyoruz burada. Antalya'ya gitmek için otobüsü bekliyoruz ama 2 saat oldu otobüs gelmedi. Bizi buraya bıraktılar. Hiç bilgi vermiyorlar. Su bile bulamadık. Saat 11.00'den beri buradayız" dedi.

Hollanda uyruklu Marek Doneveth isimli yolcu ise, "Çocuklarım var. İçeriden dışarıya çıkın diyorlar. Beş kişiyle görüştüm. Hepsi bekleyin diyorlar" diye konuştu.