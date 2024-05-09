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Bakan Koca: Yurt dışına giden arkadaşlarımız da geri dönmek istiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı burada konuşan Bakan Koca, "Emin olun artık hekimlerimiz kamuyu tercih ediyor. Hiç algı yapmaya gerek yok. Yurt dışına giden arkadaşlarımız da geri dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 16:50, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 17:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da düzenlenen Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özel sektörde çalışan hekimlerin kamuya dönmek istediğini belirten Bakan Koca, ''Emin olun artık hekimlerimiz kamuyu tercih ediyor. Hiç algı yapmaya gerek yok. Yurt dışına giden arkadaşlarımız da geri dönmek istiyor' dedi.

"Emin olun artık hekimlerimiz kamuyu tercih ediyor. Hiç algı yapmaya gerek yok. Yurt dışına giden arkadaşlarımız da geri dönmek istiyor. Özel sektörde olan veya muayenehanesi olan arkadaşlarımız da kamuya dönmek istiyor. Bu süreçte bizim açtığımız açıktan atama dışarıdan gelen hekim demek; 11 bin açıktan atamayla hekim geldi, bunun 8 bine yakını sadece uzman böyle bir dönüş tarihte yok.

2022'de 1359 kişi bizden iyi hal belgesi aldı. Iyi hal belgesi alanlarla ilgili o dönemde emniyet kayıtlarıyla yurt dışında ve Ülkede olup olmadıklarının bilgisini istedik. 450 kişinin yurt dışına gittiği bilgisi geldi bize. Yani 1359 kişi iyi hal belgesi almıştı. 450 kişi yurt dışına gitmişti.

Her iyi hal belgesi alanında yurt dışına Her iyi hal belge yurt dışına giden de orada hekimlik değil, yeri geldiğinde bunun üçte biri uzman, üçte ikisi pratisyen. Ağırlıklı eğitim amaçlı olduğunu da biliyoruz.

Şimdi daha somut bir şey söyleyeyim. 1359 kişiden Yurt dışına giden o dönem için 450 kişiydi.

Bugün için güncel bilgi 378 kişiye düştü. Yani o 450 kişi artmadığı gibi iyi hal belgesi alan 1359 kişiden bahsediyorum. Sayısı artmadığı gibi 450 den aşağı düşüş ile Üç yüz yetmiş sekiz oldu. Yani yurt dışına gidenler de geldi.

Artmadığı gibi düşüş söz konusu. Yani gidenlerin geri dönüşü. "

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Muayene süreleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayene süresine ilişkin uygulamalarının 10 dakika olduğunu belirterek, "2 dakika uygulaması söz konusu değil. Anlık olarak dijital ortama düşen görüntü servis edilerek 1-2 dakikada muayene ediliyormuş algısı oluşturuldu. Böyle bir uygulama söz konusu değil" dedi.

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