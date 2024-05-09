Cem Garipoğlu'nun intiharında rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi iddiası

Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
KOBİ'lere %0 Faizli 25.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Çocukları down sendromlu doğan aileye 21 milyon lira tazminat
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Bakan Tekin: Öngörülen cezalar yüzde 50 artırılmalı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
7 polis FETÖ'den gözaltına alındı
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
Faruk Çelik: 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var?
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen uçak kaldırıldı
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Özgür Özel akraba atamalarını geri aldırdı: Gözünün yaşına bakmayız
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Mavi yaka tarih olacak! Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Fahri Trafik Müfettişliği şartlarında önemli değişiklik
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Otomobile çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
Türkiye'ye yatırım hızı artıyor! Gözler 19 Temmuz'da
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
SGK, SUT Değişikliği Yayımlandı
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Her ay 15-20 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Uzmanından uyarı: Bu dondurmaları tüketmeyin
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Eğitimde şiddete cezalar artıyor
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Bakan Tunç: Şu anda cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cem Garipoğlu'nun intiharında rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi iddiası

Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayınladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 17:49, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 17:50
Yazdır
Cem Garipoğlu'nun intiharında rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi iddiası

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası olaylara yeni bir boyut kazandırdı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber