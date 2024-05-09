Bakan Tunç'tan Kocaeli'ye adalet sarayı müjdesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılış törenine katıldı. İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki merkez öğrencilerin eğitimine modern klinik uygulama alanlarıyla katkı sağlarken, bölge halkına da hizmet verecek. 60 diş ünitesi ve bir genel anestezi bulunan merkezde farklı uzmanlık alanına göre birçok merkez bulunuyor. Bakan Yılmaz Tunç, açılışta kentte yeni inşa edilecek adliye sarayının müjdesini verirken, yeni anaysa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayı proje ihalesini gerçekleştirdik"

Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkı olarak önde gelen şerhlerden bir olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli'ye adaletle ilgili bir müjde vermemiz gerek. Belediye başkanımız, valimiz, ve başsavcımız sürekli olarak bu ihtiyacı dile getirdiler. Biz de Adalet Bakanlığı olarak süreci başlattık. Kocaeli'mize yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alanı olacak adalet sarayı proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında, etik projeyi almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak, Kocaeli'ye yakışacak Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız.

"Eğitim, kalkınmanın ön şartı"

İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyleyen Bakan Tunç, "Eğitim, kalkınmanın ön şartı. Üniversitelere verdiğimiz önem, geçtiğimiz 22 yılda 76'dan 207'ye ulaştı. Vakıf üniversitelerimizin sayısı da arttı. Onların hastanelerindeki imkanlar tıp fakültesi olan yerlerde de imkanlar arttı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversite'miz sağlık alanında sürekli gelişen bir üniversite. Mütevelli heyeti çok büyük gayret gösteriyor. Sağlık alanında, lisans, ön lisans eğitimlerinin olduğunu görüyoruz. Bu uygulama merkezi de özellikle hem Kocaelili hemşerilerimize ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verecek hem de buradan yetişecek olan diş hekimlerimiz ülkenin dört bir tarafına yayılarak hizmet verecektir" dedi.

"Türkiye'nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasayı hayata geçirmesi lazım"

Programın ardından yeni anaysa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu hepimiz söylüyoruz. Siyasi düşüncesi farklı olan herkes, Türkiye'nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Darbe anayasası ile yönetilmek Türkiye Yüzyıl'ının başında, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına girerken Türkiye'ye yakışmaz. Türkiye'nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasayı hayata geçirmesi lazım. Bunu yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis Başkanımız bu konuda çalışmalara başladı. Siyasi partilerle görüşmelere devam ediyor, ümit ediyoruz inşallah mecliste bir uzlaşma sağlanır. Öncelikle anayasanın yapımıyla ilgili usulde anlaşılması lazım, usulünden sonra da diğer esasa ilişkin konuların konuşulması lazım" dedi.

"Bu ülkenin yamalı bohça anayasası değil, bütüncül temel hak ve özgürlükleri öne alan herkesin görüşlerinin alındığı anayasaya ihtiyacı var"

Son 15 yılda toplu sözleşme hakkı da dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları bunlarla ilgili çok önemli değişiklikler yapıldığını söyleyen Bakan Tunç, "Demokrasinin standardını yükselten darbeci, vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik önemli yapısal reformalar gerçekleştirildi. Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Kurumu'nun yapısı, devlet güvenlik, askeri mahkemelerin kaldırılması ile yargı birliğinin sağlanması adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi gibi doğrudan milletin yürütmeyi sandıkta belirlemesi gibi önemli değişiklikler hayata geçirildi. Çok sayıda değişiklik anayasadaki hem maddeler arasındaki yetkiyi bozdu hem de vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi. Bu ülkenin yamalı bohça anayasasına değil, bütüncül temel hak ve özgürlükleri öne alan herkesin görüşlerinin alındığı anayasaya ihtiyacı var. Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni anayasa yapım sürecini başlatırız" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Tunç'un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOSTÜ Rektörü Muzaffer, KOSTÜ Mütevellit Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu ve vatandaşlar katıldı.