Başıboş köpek kazaya sebep oldu

Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. 58 UE 932 plakalı Ford marka aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil karşı şeride geçip araca çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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