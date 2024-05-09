Milli boksör, yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alındı

Olay akşam saatlerinde Akçadağ İlçesine bağlı Kotan Gölü mevkiinde meydana geldi. Rabia Topuz'u antrenman sırasında yılan ısırdı. Çevredekilerin yardımı ile Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Topuz'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net