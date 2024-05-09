Karabük'ü dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü
Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu nedeniyle ekili dikili alanlar zarar gördü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2024 22:21, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2024 22:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ü Eflani ve Safranbolu
ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Eflani ilçesine bağlı Çamyurt köyünde
sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın
ardından köy beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası
ekili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.
Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde de sağanak nedeniyle bahçelerse su birikintileri oluştu.