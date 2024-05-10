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Sürekli operasyon dönemi

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını tamamen bitirmek için mücadelede yeni aşamaya geçti. Aralıksız devam eden operasyonlarla son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Irak'ın kuzeyinde bu yaz kilit kapanacak. Artık sürekli operasyon devresindeyiz. Terörle mücadele öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla sürüyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 07:30, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 07:28
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Sürekli operasyon dönemi

Irak'la işbirliği içerisinde bölgede teröre karşı çekeceği hattı bu yaz tamamlamayı hedefleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını tamamen bitirmek için mücadelede yeni aşamaya geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada aralarında elebaşlarının da bulunduğu PKK'lı 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu teröristlerin 67'si Irak, 41'i ise Suriye'nin kuzeyinde vuruldu. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953'e ulaştı. 2023'ün tamamında yine Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 201 teröristin etkisiz hale getirildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu yılın ilk 4 ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı, operasyonların aralıksız sürdüğünü ortaya koyuyor.

KİLİT BU YAZ KAPANACAK

Bakanlık kaynakları, son haftalarda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artışla ilgili, "Biz bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık sürekli operasyon devresindeyiz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynakları, hudut güvenliği, yıldırım düşmesi sonucu verilen şehitler ve ABD'den F-16 alımı konularında da şu bilgileri verdi:

MEHMETÇİK SINIRDA KUŞ UÇURTMUYOR

"Son 1 haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 355 kişi yakalandı. 1582 kişi ise sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e yükseldi. Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayıp geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğe yapıyor. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar insan kaçakçılarının reklamını yapıyor."

1 GÜNDE 307 YILDIRIM DÜŞTÜ

"Bizim bütün üs bölgelerimizde paratonerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri paratonerlerdir. Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün (önceki gün) üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor."

F-16'LARDA SON DURUM

"ABD'den F-16 tedarikine ilişkin Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak muhataplara iletildi. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor."

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