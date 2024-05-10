Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamlanarak 18 lira oldu.

Bolu'da ulaşıma büyük zam yapıldı. Ortalama artış yüzde 63 oldu. Tam bilet 15 liradan 25 liraya çıktı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

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