Arıza yapınca yolda duran tıra hafif ticari araç çarptı: 1 ölü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, arızalanınca duran tıra arkasından gelen hafif ticari araç hızla çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü M.P. ise gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 08:51, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 09:09
Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.