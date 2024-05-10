Arıza yapınca yolda duran tıra hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

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