Manisa'da 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tütün tarlasında çalışan tarım işçileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 09:37, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 09:38
Şeyh Davutlar Mahallesi'nde tütün tarlasında çalışan 16 işçi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen işçilerin yediği yemeklerden numune alındı.