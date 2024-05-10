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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 geriledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 10:04, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 10:05
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Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

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