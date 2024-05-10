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11 ilde terör operasyonu: 92 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü terör örgütüne 11 ilde düzenlenen "Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara ve barınma alanı imha edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 10:19, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 10:45
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11 ilde terör operasyonu: 92 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Yerlikaya, bu kapsamda Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-37" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 kara mayını, 9 el bombası, 82 elektronik ve mekanik fünye, 3 bin 126 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 12 av tüfeği, 47 metre infilaklı fitil, 740 metre elektrik kablosu, 2 termal gece dürbünü, 89 şarjör, 8 el dürbünü, 40 telsiz, 111 tüp, 17 akü, lazer noktalama cihazı, termal kamera, fotokapan tespit cihazı, keskin nişancı dürbünü, silah üstü dürbünü ve 71 pil bloğu ile çok sayıda örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Yerlikaya, açıklamasında "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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