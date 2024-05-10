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Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının geçiş dönemi içerdiğini belirterek, "Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme" dedi. Şimşek, "Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, pazartesi günü tasarruf tedbir paketinin açıklanacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 10:49, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 10:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TAM'ın tanıtımında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kur ve faiz sübvansiyonuya bir yere varamayız.

Sanayiyi sadece piyasalara bırakamayız. Sanayide dönüşümü kamunun rehberliğinde, iteklemesiyle, desteklemesiyle hızlandıracağız.

Cari açıkta kalıcı olarak yüzde 2,5'i, hatta yüzde 2'nin altını hedefliyoruz.

Çıkar çevreleri memnun değil. Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi vatandaşın menfaatine.

Kamunun kaynakları, ülkemizin kaynakları kıttır ve tercih yapmak zorundasınız. Bankalarımıza söyledim. Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle de ihracatı önceliklendireceğiz. Tasarruf istiyoruz, kaynakları doğru alanlara kanalize etmenizi istiyoruz.

Tasarruf yapabildiğiniz ölçüde yatırım yapabiliyorsunuz. Biz isteriz ki tasarruf yapalım, yatırımları artıralım.

Şu anda sorun yok. Çok taraflı, uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Bölgemizde bir numarayız, dünyada da genelde ilk üçteyiz. Programımız da çalıştığına göre buraya da ilgi artacaktır.

Türkiye'nin risk primi geçen yıl bu vakitlerde 700 baz puanın üzerindeydi. Bugün 300 baz puanın altında. 2020 yılının başından bu yana en düşük düzey.

Bütçe açığı geçen sene tedbir almasaydık yüzde 10'a gidiyordu.

Kamuda tasarruf paketi için tarih verildi

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacak. Bu ilk, son olmayacak. Buna benzer yaptığımız çalışmalar var.

Merkez Bankası. Çok iyi iş çıkarıyorlar. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonun yüzde 35 civarına ineceği. Bu bizim öngörülerimizin biraz üzerinde. Enflasyon aşağı yönlü ivme kazandıkça piyasa öngörüleri ile hedeflerimiz arasındaki farkın ineceğini düşünüyoruz.

En önemli hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Ne gerekiyorsa yapacağız. Defalarca kamuoyuna dedik ki gelir vergisini artırmayacağız. Kurumlar vergisini artırmayacağız. KDV üst sınırıyla oynamayacağız. Belli çevreler hala spekülasyon üretmeye devam ediyorlar. Seçim arefesinde de vatadandaşımızı yanlış yönlendirdiler. Vatandaşımızın portföy tercihine her zaman saygı duyacağız."

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