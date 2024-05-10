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Dolar/TL 32,27 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2670 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 11:00, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 11:01
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Dolar/TL 32,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 32,2490'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 32,2670'ten, avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 34,7870'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 40,4330'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 105,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

Analistler, Fed yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını koruduklarını belirterek, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesinin Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bugün açıklanan verilere göre yurt içinde sanayi üretimi aylık yüzde -0,3, yıllık yüzde 4,3 oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt dışında Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

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