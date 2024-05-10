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Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı

Yaz mevsimi yaklaştı, turizm merkezlerinde sezona hazırlık hız kazandı. Kuzey Ege'nin turistik merkezlerinden Edremit Körfezi de bu bölgelerden biri. Bölgedeki kiralık villa fiyatlarında bu yıl büyük bir artış yaşandı. Bölgedeki kiralık villaların sezonluk fiyatı 1 milyon liraya kadar ulaştı. Sektör temsilcileri, bölgedeki gayrimenkul satışlarında yılbaşından bu yana durgunluk yaşandığını bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 11:10, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 11:11
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Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı

İstanbul, Bursa ve İzmir'e yakınlığıyla ilgi çeken turizm merkezi Balıkesir'in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor.

Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.

EN ÇOK İLGİ AYVALIK'A

Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel, "Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz duran. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3+1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor." dedi.

Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden emlakçı Arif Zeka, "Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz." dedi.

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