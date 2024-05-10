Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Sürekli operasyon dönemi
Sürekli operasyon dönemi
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Okullar yarın tatil mi? MEB'den açıklama geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Bakan Tunç: Arabulucuya 5 milyon 785 başvuru geldi
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
Merkez Bankası'ndan 500 TL'lik banknot açıklaması
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının yüzde 15,1 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indiğini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde özellikle genç ve kadınlar için iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 11:47, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 11:43
Yazdır
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Programın çalışmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisinin yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam ettiğini söyledi.

"Gençlerde işsizlik oranı 12 yılın en düşük seviyesine indi"

Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yılın mart ayına göre 1,4 puan azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5'e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber