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Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yaptığı araştırmaya göre, dijital dönüşüm alanında en fazla eleman ihtiyacı duyulan meslekler belli oldu. Dijital dönüşümle istihdamda en fazla azalma beklenen meslekler arasında ise araç kabul görevlisi, grafik tasarım operatörü, reklam ve tasarım elemanı öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 13:21, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 13:22
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Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler belli oldu

İŞKUR, 5 Haziran-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında 86 bin 41 iş yerine soru formu uygulayarak yaptığı araştırma ile "Dijital Dönüşüm Kapsamında İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Raporu" hazırladı.

Araştırmayla, işverenlerin dijital dönüşüme yaklaşımı, dijital dönüşümün mevcut istihdama ve işverenlere katkısı, bu alanda istihdam azalmasının beklendiği meslekler ve dijital dönüşüm alanında çalışanların meslekleri tespit edildi.

Çalışmaya göre, işverenlerin yüzde 32'si işletmesi için dijital dönüşümün önemli olduğunu düşünürken 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde bu oran yüzde 57,4'e ulaştı.

Kısmi ve vardiyalı çalışmanın olduğu, araştırma geliştirme (AR-GE) ve ihracat faaliyetlerinin yürütüldüğü, yatırım planlayan ve istihdam artışı bekleyen iş yerlerinin dijital dönüşüm araçlarına daha çok ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşıldı.

En fazla ihtiyaç duyulan meslekler

Araştırma sonucu, dijital dönüşüm alanında en fazla bilgisayarlı muhasebe elemanı, sosyal medya uzmanı, e-ticaret meslek elemanı, satış danışmanı, bilgisayar mühendisi, yazılım destek uzmanı, grafiker, bilgisayar destekli muhasebe görevlisi, muhasebe meslek elemanı ve makine mühendisine ihtiyaç duyulduğu belirlendi.

Dijital dönüşümle istihdamında en fazla azalma beklenen meslekler arasında ise araç kabul görevlisi, grafik tasarım operatörü, reklam ve tasarım elemanı öne çıktı.

Bu meslekleri grafik desen çizimi elemanı, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı, müşteri hizmetleri görevlisi, müşteri hizmetleri satış ve hizmet yetkilisi, müşteri kabul görevlisi, müşteri temsilcisi ve satış destek personeli takip etti.

Araştırmaya göre, işverenler dijital dönüşümün en çok satış ve pazarlama, müşteri hizmetleri ve satış sonrası hizmetler ile muhasebe ve insan kaynakları alanlarında katkı sağlamasını bekliyor.

Teknolojiyi kullanabilen personel öne çıkacak

İşverenlerin dijital dönüşüm kapsamında çalışanlarından sahip olmasını beklediği en önemli becerilerin teknolojiyi kullanmak, yeni fikirlerle gelişme sağlayabilme, koordinasyon ve zaman yönetimi olduğu belirlendi.

Araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 79,5'i dijital dönüşümün istihdam edilen çalışan sayısını değiştirmediğini, yüzde 17'si artırdığını, yüzde 3,5'i ise azalttığını belirtti.

İş yerlerinin yüzde 37,6'sında son bir yılda dijital dönüşüm konusunda ilerleme kaydedilirken, 20 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde bu oran yüzde 62,4'e yükseldi.

Dijital dönüşüm kapsamında ilerlemenin yaşandığı alanlar, muhasebe işlemleri, çevrimiçi pazarlama, üretim süreçleri, lojistik ve stok yönetimi, müşteri hizmetleri, AR-GE faaliyetleri, çevrimiçi eğitimler, bulut bilişim ve kurumsal kaynak planlama olarak sıralandı.

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