Hafız Vali 3 fakülte mezunu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Hafız Kal" yarışması; 30 cüz, 15 cüz ve 5 cüz olmak üzere 3 kategoride düzenlendi.

Erzincan'da yapılan yarışmanın Türkiye finalinde yaklaşık 41 yıldır hafız olan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 cüz kategorisinin birincisi oldu.

Yarışmaya katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Diyanet İşleri Başkanlığını da tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma düzenlemişler. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı bu yarışmayı çok önemsiyorum. Meslek büyüğümüz bir valinin de birinci olması, bizi gerçekten çok gururlandırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan Hafız Vali Mustafa Çiftçi'nin 3 lisans mezunu olduğu ve halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim hayatını devam ettiği belirtildi. Vali Çiftçi ayrıca kamu yönetimi alanında yüksek lisans mezunu

Vali Mustafa Çiftçi'nin öğrenim bilgileri şu şekilde:

1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu (1995)

2. Milli Güvenlik Akademisi mezunu (1999)

3. Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans

4. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans (2011)

5. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans, (2012)

6. A.Ü. Adalet Bölümü'nü ve İktisat Fakültesi mezunu,

7. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

"İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça biliyor.