Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Yüksek Mahkeme'nin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi gününden bu yana sandık başına gidiyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamamıştı.

Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle son olarak 35. tur oylaması yapılmıştı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayılmıştı. Boş oy rakamı ise 9 olmuştu.

Şentürk "tıkanmanın önüne geçmek için" çekildi

Yargıtay Başkanlığı seçiminde süreç böyle ilerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi.

Şentürk yaptığı açıklamada, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının kurunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı.