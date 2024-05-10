İstanbul 3 ayda yaklaşık 3,8 yabancı ziyaretçi ağırladı

Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Öğretmen adaylarının mülakatlarında sıkı tedbirler uygulanacak
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Kiralık villa fiyatlarında artış: 1 milyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
10 soruda hastanede 'onaylı randevu' dönemi
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Yüksel Kocaman'a kumpasın ses kaydı çıktı
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bakan Tekin: Atama sistemi sil baştan değişmeli
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi
Sürekli operasyon dönemi
Sürekli operasyon dönemi
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
AK Parti'ye oy vermeyen seçmenden net uyarı
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Cevdet Yılmaz: Temel amacımız enflasyonu düşürmek
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Kredi kartlarında ek sıkılaştırma olacak mı?
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
Fahri trafik müfettişliğinde yeni dönem: Her ihlale ceza yazamayacaklar
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
İstanbul'da ekmeğe maliyet zammı
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'nin CDS'si 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
Rekabet Kurulu'ndan İstanbul'daki bazı liselere ceza
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
'İsrail'e yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul 3 ayda yaklaşık 3,8 yabancı ziyaretçi ağırladı

İstanbul'un 2024 yılının ilk 3 ayında, 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 14:59, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 14:59
Yazdır
İstanbul 3 ayda yaklaşık 3,8 yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22 artış gösterdi.

Türkiye'ye ilk 3 ayda gelen 7 milyon 42 bin 850 yabancı ziyaretçinin yarısından fazlası İstanbul'da ağırlandı.

İstanbul'u, mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 artışla 1 milyon 309 bin 200 yabancı ziyaretçi tercih etti.

İstanbul'a mart ayında en çok yabancı ziyaretçi, 163 bin 548 kişi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeyi 121 bin 194 kişi ile İran, 115 bin 563 kişi ile Almanya, 57 bin 97 kişi ile İngiltere izledi. İngiltere'yi sırasıyla 55 bin 940 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri, 40 bin 828 kişi ile Fransa ve 35 bin 446 kişi ile İtalya takip etti.

Mart ayında Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sıralamasında ise Cezayir birinci, Irak ikinci, Fas üçüncü, Suudi Arabistan dördüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı Lübnan, Libya, Mısır, Ürdün Tunus izledi.

En çok yolcu İstanbul Havalimanı aracılığıyla geldi

İstanbul'a mart ayında gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul Havalimanı aracılığıyla şehre giriş yaptı.

İstanbul Havalimanı mart ayında 918 bin 36 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Mart ayında İstanbul'a havayoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanının payı yüzde 70,55 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından ise mart ayında 382 bin 96 yabancı ziyaretçi giriş yaparken, havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 29,37'sini oluşturdu.

Martta havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,83 artarak 1 milyon 301 bin 194 oldu.

Şubat ayında doluluk oranı yüzde 45,67

Bakanlık tarafından yayınlanan son konaklama istatistiklerine göre, bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın şubat ayında 1 milyon 3 bin 842 oldu.

Bu tesislerde 2 milyon 205 bin 835 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,20 gün oldu.

İstanbul'daki konaklama tesislerinin şubat ayı doluluk oranı ise yüzde 45,67 olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber