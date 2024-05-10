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Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?

Milyonların merakla beklediği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pazartesi günü açıklanacağını duyurduğu 'kamuda tasarruf paketi'nin ayrıntıları belli olmaya başladı. Çalışma kapsamında kamu kurumları için bina ve araç kiralamalarının yapılmayacak. Yalnızca büyük kısmı biten yatırımlar tamamlanacak. Devletin kırtasiye giderleri dahi mercek altına alınacak; masraflar düşürülecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 15:12, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 15:14
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Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek.

Bina ve araç kiralanmayacak

Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım ve eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

Tasarruf paketi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.

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