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Dolandırıcılıktan yargılanan Zabit katibinin tutukluluğu devam edecek

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışırken, yüksek kar getirisi vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel'in yargılandığı davada sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Zabit katibi duruşmada, "Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı. Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 15:36, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 15:38
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Dolandırıcılıktan yargılanan Zabit katibinin tutukluluğu devam edecek

Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'ndan görülen duruşmada tutuklu zabıt katibi sanık Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı, bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip birçok kez para aldı"

Görülen davada tutuklu sanık Demirel, duruşma salonunda tutuksuz sanık olarak hazır bulunan eski eşi Emel D.'nin olayların en başından beri her şeyden haberdar olduğunu belirttiği savunmasında "Ben bahis oynuyordum. Bunu Emel dahil herkes biliyor. Ben bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip benden birçok kez para aldı. Benden aldığı parayı bir yıl sonra geri ödedi" ifadelerini kullandı.

"Beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti"

Savunmalarına devam eden sanık Demirel "Burada bulunan herkes beni kullandı. Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı. Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti.

"Bir lira bile alamadığım olay için 10 milyon liralık evim şu an satışta"

Duruşmada savunma yapan ve Levent Sırataş'ın eski eşi olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Emel Danış "Ben hiçbir suça ve örgüte dahil olmadım yardım etmedim. Ayrıca Levent Sırttaş'ın eski eşiyim Levent Süleyman'a özenip bu işlere girmiştir. Eski eşim Levent, bu işlere bulaştığını öğrenip ona tepki gösterdiğimde, beni oğlumun en yakın arkadaşının annesi olan kişiyle aldatmıştır. Süleyman'ı günde beş altı kere arıyordum. Bir lira bile alamadığım olay için 10 milyon liralık evim şuan satışta çok mağdurum.

Görülen davada savunma yapan sanık avukatları sanıkların beraatlarını aksi kararda ise adli kontrol şartıyla tahliyelerin talep ettiler.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair delillerin ortada olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Görülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuksuz sanıkların haklarında bulunan yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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