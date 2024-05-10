Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan detaylar
Memurlar.net olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan detaylara ulaştık.
Memurlar.net olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan detaylara ulaştık.
ÖMK'nın önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor.
Öğretmenlere rotasyon geliyor
MEB'in hazırladığı öğretmenlik mesleği kanunu taslağına göre öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek.
657 sayılı Kanunun 176. maddesinde değişiklik yapılarak, öğretmenlerin EK DERS ücretlerinde yüzde 15 ARTIŞ yapılması öngörülüyor.
Gündüz ve gece öğretimi arasındaki farklılık kaldırılıyor.
Gösterge 160'ta sabitleniyor.
Uzman öğretmen olabilmek için aranan hizmet süresi 8 yıla düşürülecek.
Adaylık süresi 8 yıllık süreye dahil olacak.
Eğitimi Akademi verecek.
Uzman öğretmenlikte de 8 yılını tamamlayan başöğretmen olabilecek
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Edip Üzen