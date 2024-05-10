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Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 16:29, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 16:31
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Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nın yeniden kurgulandığını açıklamıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugüne kadar girişimcilik alanındaki destekleriyle hizmet, ticaret, imalat ve bilişim alanlarında yeni işletmelerin kurulmasına, geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerine katkı sağlayan KOSGEB, girişimcilik desteklerini bugünkü şartlara göre güncelleyerek desteğin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardı.

Girişimcilik Destek Programı, 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere tamamı geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin lira kuruluş desteği veriliyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti kadar destek sağlanıyor.

İş Kurma Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 1 yıl önce kurmuş olan girişimciler müracaat edebilecek.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

- İş Geliştirme Desteği

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

İş Geliştirme Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 3 yıl önce kurmuş girişimciler başvurabilecek.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

- Başvuru takvimi

İş Kurma Desteği'ne başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği'ne ise yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilecek. İlk dönem başvurular, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te alınacak.

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