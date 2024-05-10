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Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı

Maltepe'de okul müdürü ve yardımcısına saldırı girişiminde bulunan şüpheli salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2024 17:22, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 18:10
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Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir ilkokulda, müdüre yönelik saldırı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, müdürün kapısını zorla açmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Yapılan araştırmada, okul gezisine katılan çocuğunun eve gelmemesi üzerine veli D.T'nin okula gelip kamera kaydına bakmak istediği, bu sırada müdür M.K. ve kadın yardımcısı E.B ile tartıştığı belirlendi.

Tartışma sonucunda yöneticilerin, bulundukları odanın kapısını kapattığı, şüpheli D.T'nin ise sandalye ve dışarıdan aldığı taşla kapıya zarar verdiği tespit edildi.

Bu arada, şüphelinin kızının gezi programında planlandığı gibi 16.30'da okula döndüğü, ancak 17.55'te evine gittiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli D.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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