Kız arkadaşını tehdit eden genç tutuklandı

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Bayraktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen U.B.A., şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.