Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolunda meydana geldi. Kadirli istikametine seyir halindeki Ahmet A. idaresindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, A.D. idaresindeki 80 AZ 762 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.'ya ambulans gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen AKOM ve CANKUR ekipleri Ahmet A.'yı sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada, 01 UD 321 plakalı otomobilde bulunan Osman Efe A., diğer araç içinde bulunan A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.