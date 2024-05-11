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11 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

11 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 00:02, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 00:04
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11 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mühendis Kızlar (Global Engineer Girls) İstanbul Buluşması'na ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Otizm Protokolü programına katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi Açılış Töreni ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Park Açılışı'na iştirak edecek.

(Kayseri/12.00/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, Malatya Çevre Yolu arazi incelemesinin ardından basın açıklaması yapacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Malatya/11.00-14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.45)

SPOR

1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam edilecek. Organizasyonun üçüncü günü kadınlar madalya ve kota müsabakaları ile serbest stil eleme müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/09.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftası; Tuzlaspor-Gençlerbirliği, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Kocaelispor-Sakaryaspor, Göztepe-Bodrum FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul(2)/Kocaeli/İzmir/Bolu/Adana/Şanlıurfa/16.00)

3- Beşiktaş Kulübünün tüzük tadiliyle ilgili olağanüstü genel kurulu, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ertelenen Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko müsabakası oynanacak.

(Bursa/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.

(Muğla/17.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı ikinci maçlarında; Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Giresun/13.00/İstanbul/16.00)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

(Mersin/15.30)

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