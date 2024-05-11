11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 01:37, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 01:40
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/118
Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
10 Mayıs 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI