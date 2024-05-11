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Siyasetin ortak derdi Troller

Siyasi partiler, toplumu zehirleyen trol hesaplara karşı çare arıyor. Sosyal medyaya kimlik numarası ile giriş gündemde. Vekiller de "Siyaseti rehin alıp, ekosistemi tehdit eden trollere tedbir şart" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 07:45, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 07:50
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Siyasetin ortak derdi Troller

AK Parti'nin trolleri mercek altına almasından sonra sosyal medyada bot ve dezenformasyon yayan hesaplar TBMM'nin de gündemine girdi. Siyasi parti temsilcileri, Dijital Mecralar Komisyonunda trol konusunu masaya yatırdı. Milletvekilleri dijital mecralarda etik kuralların belirlenmesi ve acilen trol probleminin çözülmesi için adım atma kararı aldı. Konu, komisyonda, sosyal medyaya T.C. kimlik numarasıyla girilmesinden, trollerin ifşa edilmesine ve dijital etik kuralların belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede tartışıldı. Hastalığın daha fazla yayılmadan tedavi edilmesi gerektiği kaydedilirken, şantaj ve tehdidin ortada kol gezdiği, toplumun troller yüzünden hakikatten uzaklaştığı ve zehirlendiği belirtildi. Ayrıca trol örgütlenmelerinin bir araya gelerek birleşmesi halinde sanal bir suç örgütü haline gelerek büyük bir felakete sebep olabileceğine dikkat çekildi.

Komisyon başkanı Hüseyin Yayman, hayatın her alanında trolleşme ile karşı karşıya kalındığını belirterek "Gerçek hayatta suç olan ile dijital alandaki suç meselesini örtüştürmeliyiz. Sosyal mecralar bizi başka birine dönüştürüyor, içimizden başka birileri çıkıyor. Halkta 'T.C. kimlik numarasıyla sosyal medyaya girilsin, yeter ki oradaki kaotik ortam ortadan kalksın' şeklinde bir beklenti var. Trolleşme, siyaseti, hayatı ve topyekün ekosistemi rehin alıyor" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da "Bu hesap kim tarafından yönetiliyor, kim tarafından söyleniyor? Bununla ilgili tedbirler alınmalı" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker ise toplumun trol kavramını çok çabuk kabullendiğini söyledi. Paker "Birbirine iftira atan topluluklar her zaman vardı. Şimdi çok daha kolay bir hale geldi. Çünkü birkaç cümle yazıyorsunuz, bunu çoğaltan sistemler var. Bir anda karşınızda bir linç kültürüne veyahut da bir karalama kampanyasına dönüştürülebiliyor" ifadelerini kullandı.

HABERİMİZ KOMİSYONDA

CHP Milletvekili Onur Konuralp de gazetemizde geçtiğimiz haftalarda yer alan "AK Parti, trolleri mercek altına aldı" haberine gönderme yaparak şunları söyledi: Haberi okuduğumda şöyle düşündüm; 'Umarım bu haber eksiktir.' Demek istediğim şu; trollük denen durum öyle bir problem ki 'Sizin trolünüz', 'Bizim trolümüz' diye bakılamayacak kadar vahim bir durum. İtibar suikastı, hakikati bükme, yalan haber üretme meselesine politik, siyasi kimliklerimizden bağımsız bakmalıyız ve ivedilikle bu sorunu çözmeliyiz. Toplum büyük bir hızla troller yüzünden hakikatten uzaklaşıyor. Bir mücadele aksını ortaya koymamız gerekiyor.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise trollere önlem için adım atıldığında trol örgütlerinin birbirleriyle iş birliği yapabileceği uyarısında bulunarak "Farklı siyasi gruplara hizmet eden ama aynı merkezli bir trol örgütlenme ağının, bir suç örgütünün, bir sanal suç örgütünün varlığını duyarsak şaşırmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

EMRAH ÖZCAN

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