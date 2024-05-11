11 yıl sonra ikizi doğdu
Anneler Günü'nü heyecanla bekleyen bir anne var ki tarifi imkansız mutluluk yaşıyor. Dondurduğu embriyolar sayesinde 11 yıl sonra ikinci kez anne olan Müzeyyen Öztürk, "11 yıl önce doğurduğum kızımın ikizini 2 ay önce kucağıma aldım. Aralarında 11 yaş var ama aslında onlar ikizler. Onlar benim mucizelerim" dedi
Müzeyyen (38) - Engin ( 45) Öztürk çifti, 17 yıl önce evlendi. Evlendiklerinde
20'li yaşlarında olan çift, 6 yıl anne-baba olma özlemiyle yanıp tutuştu. Doğal
yolla gebelik oluşmayınca doktora başvurdu. Anne-baba olabilmeleri için tek
yolun tüp bebek tedavisi olduğu söylendi. Tüp bebek tedavisiyle 26 yaşında Müzeyyen
Öztürk'ün 10 tane sağlıklı embriyosu dondurularak saklandı. Embriyolardan birinin
transferiyle gebelik müjdesini alan çift 2013 yılında yani 11 yıl önce kızları
Eda'yı kucağına aldı. Kızları Eda'yı büyüten çift, geçen yıl tekrar çocuk sahibi
olmak isteyince tedavilerini yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.
Dr. Ebru Öztürk'ün kapısını çaldı. 11 yıl önce dondurulan, aynı kalitede uzun
yıllar saklanan embriyolarından birinin daha transfer edilmesini istediklerini
belirtti. Embriyo transferinin sağlanmasının ardından gebelik müjdesi verilen
çift, geçtiğimiz şubat ayında kızları Neva'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez
çocuk sahibi oldu. Üstelik Eda ve Neva, aralarında 11 yaş fark olmasına rağmen
ikizlerdi.
ÇOK ŞÜKÜR NEVAM DA DÜNYAYA GELDİ
Anne Müzeyyen Öztürk "İlk kızımızı kucağımıza almak için 6 yıl bekledik.
Eda'ya kavuştuğumuzdaki mutluluğumuzu anlatmam mümkün değil. Tekrar çocuk sahibi
olmak istersek diye o yıllarda oluşturulan embriyolarımızı dondurmak istedik.
26 yaşımdaki yumurtalarımla elde edilen embriyolar olduğu için genç, sağlıklı
ve kaliteli embriyolardı. Çok şükür ki ikinci kızım Neva da şubat ayında sağlıkla
dünyaya geldi. Onlar bizim mucizelerimiz" dedi. Tüp bebek tedavisi kapsamında
uygulanan embriyo dondurma yöntemiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok
sayıda çocuk sahibi olan çift olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ebru Öztürk, "37
yaşında embriyo transferine hazırladığımız hastamızın embriyoları 26 yaşına
ait. Genetik olarak sağlıklı olma şansı yüksek embriyolardı. Hastamızın iki
embriyo transfer edilme hakkı olsa da ikiz gebelik istemedikleri için tek embriyo
transferi planladık. Genç yaşta dondurulan embriyomuzun transferi ile şimdi
de Neva'mızı kucağımıza aldık" şeklinde konuştu.
GÜL KİREKLO