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Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak

TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 adet Konteyner Vagonu TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 10:19, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 10:21
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Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 27 adet konteyner vagonları TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından Eskişehir'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve ağırlıklı olarak konteyner taşımacılığında kullanılacak vagonların 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve toplam 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

-"Bir Yılda 200 Adet Vagon Üretilecek"
Söz konusu vagonların uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldığının altı çizilen açıklamada, bu vagonlardan yıl içerisinde toplam 200 adet üretilmesinin planlandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2025 yılında 200, 2026 yılı içerişinde de 480 adet üretilecek. Sgggrs(yük taşıma vagonu) olarak rumuzlandırılan vagonlar demiryolu taşımacılığında yurt içi ve yurtdışında oldukça talep görmektedir. Tasarımından üretimine tamamen yerli ve milli olarak üretilen vagonlar, kombine yük taşımacılığında yüksek yük taşıma kapasitesi ve aktarma kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Kısa tasarımı sayesinde bir tren dizisine daha fazla sayıda vagon bağlanabilmekte, böylelikle daha verimli tren işletmeciliği yapılabilmektedir. Yeni nesil konteyner vagonları daha fazla yük taşıma kapasitesi sayesinde ekonomik ve çevre dostu yanıyla ön plana çıkacak."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunun altı çizerek, "Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak" dedi.

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